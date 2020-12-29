В ожидании чуда. Самые красивые новогодние елки – видео

Страны ближнего зарубежья в ожидании Нового года. Смотрите в видео, как в странах на постсоветском пространстве готовятся ко встрече 2021 года

Где-то еще украшают улицы и готовятся к празднику, где-то уже отмечают Рождество, а некоторые вовсе отказались от главных украшений – новогодних елок.

Многие сослались на экономию, а кто-то – на пандемию. Но несколько экземпляров нам удалось для вас собрать. Самые красивые елки постсоветского пространства – в видео.