В ожидании чуда. Самые красивые новогодние елки – видео

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Страны ближнего зарубежья в ожидании Нового года. Смотрите в видео, как в странах на постсоветском пространстве готовятся ко встрече 2021 года
Где-то еще украшают улицы и готовятся к празднику, где-то уже отмечают Рождество, а некоторые вовсе отказались от главных украшений – новогодних елок.
Многие сослались на экономию, а кто-то – на пандемию. Но несколько экземпляров нам удалось для вас собрать. Самые красивые елки постсоветского пространства – в видео.