Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео

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Жители Грузии не будут жалеть об окончании 2020 года, потому что, по их словам, в нем было мало хорошего. Что еще они рассказали - смотрите в видеоопросе Sputnik Грузия
Многие тбилисцы и жители Грузии остались без заработка, у некоторых рухнул собственный бизнес – это беды, которые принесла с собой пандемия. Закрытие границ, отсутствие туристов сильно отразилось на снижении доходов и уровня жизни грузин.
Конечно, резких изменений жители страны с приходом 2021 года не ждут, но верят, что все плохое уже позади, дальше будет лучше.