Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео

Жители Грузии не будут жалеть об окончании 2020 года, потому что, по их словам, в нем было мало хорошего. Что еще они рассказали - смотрите в видеоопросе Sputnik Грузия

Многие тбилисцы и жители Грузии остались без заработка, у некоторых рухнул собственный бизнес – это беды, которые принесла с собой пандемия. Закрытие границ, отсутствие туристов сильно отразилось на снижении доходов и уровня жизни грузин.

Конечно, резких изменений жители страны с приходом 2021 года не ждут, но верят, что все плохое уже позади, дальше будет лучше.