18:08 29 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9959
  • 100 RUB4.4359
  • USD3.2716
Поиск
Видео

Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (469)
14911
Новости
Все новости
Все новости
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1d/250479058.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201229/250479144/Bolshie-nadezhdy-v-Gruzii-s-neterpeniem-provozhayut-2020-god--video.html

Жители Грузии не будут жалеть об окончании 2020 года, потому что, по их словам, в нем было мало хорошего. Что еще они рассказали - смотрите в видеоопросе Sputnik Грузия

Многие тбилисцы и жители Грузии остались без заработка, у некоторых рухнул собственный бизнес – это беды, которые принесла с собой пандемия. Закрытие границ, отсутствие туристов сильно отразилось на снижении доходов и уровня жизни грузин.

Конечно, резких изменений жители страны с приходом 2021 года не ждут, но верят, что все плохое уже позади, дальше будет лучше.

Темы:
Видео-новости из Грузии (469)
Теги:
Новый год, Новый год, Грузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торговля на рынке. Новогодний базар
Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото
Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео
Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться