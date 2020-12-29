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Массовая вакцинация началась в ЕС. Спасет ли это Европу от пандемии - видео

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1641)
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В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса. С 27 декабря жители некоторых стран ЕС могут сделать прививку вакциной Pfizer/BioNTech, применение которой ранее одобрила Еврокомиссия

Одними из первых препарат получили дома престарелых и медики. Вакцинация в Евросоюзе стартовала на фоне ужесточения ограничительных мер.

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В ряде стран действует так называемый рождественский локдаун. Все еще закрыто транспортное сообщение с Британией, где в середине декабря выявили новый штамм коронавируса.

Известно, что он на 70% заразнее других видов коронавируса. Новую мутацию уже обнаружили в Италии, Франции, Дании, Нидерландах, Ирландии и других странах.

Эффективна ли вакцина Pfizer/BioNTech от нового штамма, а главное, хватит ли препарата на всех жителей ЕС - смотрите в видео.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1641)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Евросоюз


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