Новоселье на Новый год: мэр Тбилиси подарил квартиру многодетному отцу - видео

В многодетной семье Алуашвили большая радость в предновогодние дни. Отец-одиночка с шестью детьми празднует новоселье. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия

Отремонтированную четырехкомнатную квартиру, обставленную мебелью и бытовой техникой, семья получила в подарок от мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Мэр столицы Грузии лично приехал, чтобы поприветствовать жителей в новом доме.

"Знаю, что многие болеют за эту семью. Я тоже очень рад, не могу скрыть эмоций! Тут все обустроено для жизни, сделан ремонт, есть новая бытовая техника и мебель", – сказал мэр Тбилиси.

Дети восторженно отнеслись к новому дому, особенно их обрадовали сладости и елка.

О семье Алуашвили мэр узнал из соцсетей. Во время сноса незаконных построек на окраине Тбилиси кто-то сфотографировал отца с сыном. Фото было настолько пронзительным, что привлекло внимание всей Грузии.