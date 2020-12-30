12:30 30 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0161
  • 100 RUB4.4667
  • USD3.2795
Поиск
Видео

Новоселье на Новый год: мэр Тбилиси подарил квартиру многодетному отцу - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (470)
14010
Новости
Все новости
Все новости
video : Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1e/250491550.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201230/250491633/Novosele-na-Novyy-god-mer-Tbilisi-podaril-kvartiru-mnogodetnomu-ottsu---video.html

В многодетной семье Алуашвили большая радость в предновогодние дни. Отец-одиночка с шестью детьми празднует новоселье. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия

Отремонтированную четырехкомнатную квартиру, обставленную мебелью и бытовой техникой, семья получила в подарок от мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Мэр столицы Грузии лично приехал, чтобы поприветствовать жителей в новом доме.

"Знаю, что многие болеют за эту семью. Я тоже очень рад, не могу скрыть эмоций! Тут все обустроено для жизни, сделан ремонт, есть новая бытовая техника и мебель", – сказал мэр Тбилиси.

Дети восторженно отнеслись к новому дому, особенно их обрадовали сладости и елка.

О семье Алуашвили мэр узнал из соцсетей. Во время сноса незаконных построек на окраине Тбилиси кто-то сфотографировал отца с сыном. Фото было настолько пронзительным, что привлекло внимание всей Грузии.

Темы:
Видео-новости из Грузии (470)
Теги:
Каха Каладзе, Тбилиси, Грузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
Новоселье на Новый год: мэр подарил квартиру многодетному отцу - видео
Новоселье на Новый год: мэр Тбилиси подарил квартиру многодетному отцу - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться