Вандалы уничтожили памятник чернокожей девушке в США - видео

В американском городе Окленд на площади Латам неизвестные разбили бюст Бреонны Тейлор. Акт вандализма произошел всего через две недели после открытия памятника.
Скульптура посвящена чернокожей девушке, которая была убита в результате перестрелки между ее сожителем и сотрудниками полиции.
Ранее по США прокатилась волна беспорядков, вызванная жестким обращением полиции с чернокожим населением Соединенных Штатов.
Напомним, что антирасистские протесты вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.