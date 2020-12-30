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Вандалы уничтожили памятник чернокожей девушке в США - видео

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Неизвестные разбили бюст темнокожей девушки Бреонны Тейлор – он простоял всего две недели. Смотрите в видео, что осталось от обелиска

В американском городе Окленд на площади Латам неизвестные разбили бюст Бреонны Тейлор. Акт вандализма произошел всего через две недели после открытия памятника.

Скульптура посвящена чернокожей девушке, которая была убита в результате перестрелки между ее сожителем и сотрудниками полиции.

Ранее по США прокатилась волна беспорядков, вызванная жестким обращением полиции с чернокожим населением Соединенных Штатов.

Напомним, что антирасистские протесты вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Теги:
происшествия, Окленд, США


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