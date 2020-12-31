Непростой 2020 для Грузии: главные события года за три минуты - видео

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Политический и экономический кризис, эпидемия коронавируса, скандалы и трагедии - смотрите в видео Sputnik Грузия, чем запомнился уходящий 2020 год для страны
Високосный 2020 год год был непростым не только для Грузии, но и для всего мира. Смертельно опасная инфекция надела на всех маски и заставила держаться на расстоянии. Но это далеко не единственное событие, вокруг которого крутилась общественная жизнь страны. Смотрите в видео Sputnik Грузия, чем запомнился уходящий 2020 год.