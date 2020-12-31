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Непростой 2020 для Грузии: главные события года за три минуты - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (472)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201231/250504817/Neprostoy-2020-glavnye-sobytiya-ukhodyaschego-goda-v-Gruzii--video.html

Политический и экономический кризис, эпидемия коронавируса, скандалы и трагедии - смотрите в видео Sputnik Грузия, чем запомнился уходящий 2020 год для страны

Високосный 2020 год год был непростым не только для Грузии, но и для всего мира. Смертельно опасная инфекция надела на всех маски и заставила держаться на расстоянии. Но это далеко не единственное событие, вокруг которого крутилась общественная жизнь страны. Смотрите в видео Sputnik Грузия, чем запомнился уходящий 2020 год.

Темы:
Видео-новости из Грузии (472)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Итоги года, Новый год, Новый год, Грузия


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