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Изобилие на прилавках: жители Тбилиси готовятся к застолью - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (472)
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На тбилисских рынках царит предновогодний ажиотаж. Тысячи людей в эти дни устремляются сюда за покупками к новогоднему столу. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Этой осенью и зимой даже в период строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса, работа аграрных и продуктовых рынков не прерывалась. Но несмотря на это, новогодние пробки и заторы на прилегающих к ним улицам все же образовались.

Традиционно на Новый год тбилисцы и жители Грузии накрывают обильные праздничные столы. Много новогодних блюд готовятся из мяса, птицы и рыбы, поэтому не удивительно, что мясные и рыбные ряды в предновогодние дни на рынках особенно заполнены людьми.

Тысячи горожан стремятся экономить и сделать новогодний стол богатым, но подешевле. Ведь большая часть всего того, что есть на рынках, теперь продается по всему городу в аграрных магазинах. Но все равно кажется, что на рынках людей меньше не становится. Да и выбор тут богатый! 

Темы:
Видео-новости из Грузии (472)
Теги:
торговля, рынок Навтлуги, Тбилиси, Новый год 2021, Новый год, Новый год, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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