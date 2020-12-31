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Холодная каурма и грузинский тост: как готовятся к Новому году в ближнем зарубежье

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Как приготовить холодную каурму? А какой поднять тост? Смотрите в видео, каких национальных традиций придерживаются жители стран-соседей РФ

Корреспонденты Sputnik собрали для вас новогодние рецепты из стран ближнего зарубежья. Где праздничные гулянья в этом году под запретом, а где, наоборот, сделают послабления? О планах на Новый год и национальных традициях - смотрите в видео.

Теги:
традиции народов мира, традиции, Новый год, Новый год, праздник


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