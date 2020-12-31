Холодная каурма и грузинский тост: как готовятся к Новому году в ближнем зарубежье

Корреспонденты Sputnik собрали для вас новогодние рецепты из стран ближнего зарубежья. Где праздничные гулянья в этом году под запретом, а где, наоборот, сделают послабления? О планах на Новый год и национальных традициях - смотрите в видео.
Как приготовить холодную каурму? А какой поднять тост? Смотрите в видео, каких национальных традиций придерживаются жители стран-соседей РФ
Корреспонденты Sputnik собрали для вас новогодние рецепты из стран ближнего зарубежья. Где праздничные гулянья в этом году под запретом, а где, наоборот, сделают послабления? О планах на Новый год и национальных традициях - смотрите в видео.
На тбилисских рынках царит предновогодний ажиотаж. Тысячи людей в эти дни устремляются сюда за покупками к новогоднему столу. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
Политический и экономический кризис, эпидемия коронавируса, скандалы и трагедии - смотрите в видео Sputnik Грузия, чем запомнился уходящий 2020 год для страны
Российские армия и флот выполнили все задачи, которые перед ними ставились в 2020 году, и получили высочайшую оценку своей боеготовности – об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу
Неизвестные разбили бюст темнокожей девушки Бреонны Тейлор – он простоял всего две недели. Смотрите в видео, что осталось от обелиска
Политический и экономический кризис, эпидемия коронавируса, скандалы и трагедии - смотрите в видео Sputnik Грузия, чем запомнился уходящий 2020 год для страны
Мэрия Тбилиси все-таки прислушалась к голосу работников сцены и задействовала их в новогодних концертах и представлениях
Подводя итоги года минувшего, обычно невольно сопоставляешь его события с затаенными надеждами, первоначальными планами и прогнозами. Колумнист Sputnik Грузия постарался оценить, что из ожидаемого в 2020-м исполнилось, а что нет и почему
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