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Было трудно, но мы справились: Грузия встречает 2021 год – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (473)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1e/250501942.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210101/250509716/Bylo-trudno-no-my-spravilis-Gruziya-vstrechaet-2021-god---video.html

В Грузии встретили Новый 2021 год. Все верят, что он будет лучше, чем 2020, во время которого было немало трудностей и кризисных ситуаций. Смотрите в видео Sputnik Грузия, где жители страны вспоминают, чему их научил прошедший год

Високосный 2020 год был непростым не только для Грузии, но и для всего мира. Было немало вызовов, многие сферы деятельности оказались в упадке, множество стран испытали серьезные экономические проблемы, а Грузия к тому же до сих пор переживает политический кризис.

И тут еще смертельно опасная инфекция, которая надела на всех маски и заставила держаться на расстоянии.

Однако жители страны признаются, что провожали прошедший год не без благодарности, ведь он сделал их сильнее, мудрее, многограннее и изобретательнее.

Темы:
Видео-новости из Грузии (473)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Новый год, Новый год, Грузия


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