Было трудно, но мы справились: Грузия встречает 2021 год – видео

В Грузии встретили Новый 2021 год. Все верят, что он будет лучше, чем 2020, во время которого было немало трудностей и кризисных ситуаций. Смотрите в видео Sputnik Грузия, где жители страны вспоминают, чему их научил прошедший год

Високосный 2020 год был непростым не только для Грузии, но и для всего мира. Было немало вызовов, многие сферы деятельности оказались в упадке, множество стран испытали серьезные экономические проблемы, а Грузия к тому же до сих пор переживает политический кризис.

И тут еще смертельно опасная инфекция, которая надела на всех маски и заставила держаться на расстоянии.

Однако жители страны признаются, что провожали прошедший год не без благодарности, ведь он сделал их сильнее, мудрее, многограннее и изобретательнее.