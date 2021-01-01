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Новогодний Батуми: салют над морем - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (474)
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© Sputnik / Seyran Baroyan
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210101/250511557/Novogodniy-Batumi-salyut-nad-morem---video.html

Тысячи фейерверков украсили небо над курортным черноморским городом Батуми в новогоднюю ночь. Как это было - смотрите в видео Sputnik Грузия

Батуми - главный черноморский курорт Грузии, отпраздновал наступление 2021 года. Особенно красочно выглядели фейерверки над городом. Чуть ли не полчаса небо украшали огненные узоры салютов.

Темы:
Видео-новости из Грузии (474)
Теги:
Фейерверки, АР Аджария, Аджария, Батуми, Батуми, Новый год, Новый год


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