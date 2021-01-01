Новогодний Батуми: салют над морем - видео

Батуми - главный черноморский курорт Грузии, отпраздновал наступление 2021 года. Особенно красочно выглядели фейерверки над городом. Чуть ли не полчаса небо украшали огненные узоры салютов.
Тысячи фейерверков украсили небо над курортным черноморским городом Батуми в новогоднюю ночь. Как это было - смотрите в видео Sputnik Грузия
Батуми - главный черноморский курорт Грузии, отпраздновал наступление 2021 года. Особенно красочно выглядели фейерверки над городом. Чуть ли не полчаса небо украшали огненные узоры салютов.
В Грузии встретили Новый 2021 год. Все верят, что он будет лучше, чем 2020, во время которого было немало трудностей и кризисных ситуаций. Смотрите в видео Sputnik Грузия, где жители страны вспоминают, чему их научил прошедший год
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На тбилисских рынках царит предновогодний ажиотаж. Тысячи людей в эти дни устремляются сюда за покупками к новогоднему столу. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
Политический и экономический кризис, эпидемия коронавируса, скандалы и трагедии - смотрите в видео Sputnik Грузия, чем запомнился уходящий 2020 год для страны
В Грузии встретили Новый 2021 год. Все верят, что он будет лучше, чем 2020, во время которого было немало трудностей и кризисных ситуаций. Смотрите в видео Sputnik Грузия, где жители страны вспоминают, чему их научил прошедший год
Мы с надеждой смотрим в будущее, но поступки человека должны быть милосердные и добрые, сказал Патриарх
Политический и экономический кризис, эпидемия коронавируса, скандалы и трагедии - смотрите в видео Sputnik Грузия, чем запомнился уходящий 2020 год для страны
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