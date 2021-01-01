С Новым годом! Праздничные фейерверки в небе над Тбилиси - видео

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/01/250512106.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210101/250512545/S-Novym-godom-Prazdnichnye-feyerverki-v-nebe-nad-Tbilisi---video.html
Тысячи новогодних фейерверков украсили небо над Тбилиси в новогоднюю ночь. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как жители столицы отмечали наступление 2021 года
©
Sputnik / Seyran Baroyan
К наступлению Нового года жители Тбилиси готовились заранее. С начала декабря фейерверки уже стали продаваться во многих местах в столице, а незадолго до праздника их можно было купить у уличных торговцев и в магазинах на каждой улице.
В итоге в новогоднюю ночь тбилисцы устроили сами себе настоящее огненное шоу - фейерверки в небе над столицей Грузии стали запускать еще до наступления Нового года и все это представление продолжалось почти полчаса.