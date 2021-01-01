С Новым годом! Праздничные фейерверки в небе над Тбилиси - видео

Тысячи новогодних фейерверков украсили небо над Тбилиси в новогоднюю ночь. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как жители столицы отмечали наступление 2021 года

К наступлению Нового года жители Тбилиси готовились заранее. С начала декабря фейерверки уже стали продаваться во многих местах в столице, а незадолго до праздника их можно было купить у уличных торговцев и в магазинах на каждой улице.

В итоге в новогоднюю ночь тбилисцы устроили сами себе настоящее огненное шоу - фейерверки в небе над столицей Грузии стали запускать еще до наступления Нового года и все это представление продолжалось почти полчаса.