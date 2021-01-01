13:31 01 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Видео

С Новым годом! Праздничные фейерверки в небе над Тбилиси - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (476)
119 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / STRINGER
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/01/250512106.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210101/250512545/S-Novym-godom-Prazdnichnye-feyerverki-v-nebe-nad-Tbilisi---video.html

Тысячи новогодних фейерверков украсили небо над Тбилиси в новогоднюю ночь. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как жители столицы отмечали наступление 2021 года

Новогодний Батуми: салют над морем - видео
© Sputnik / Seyran Baroyan
Новогодний Батуми: фейерверки над морем - видео

К наступлению Нового года жители Тбилиси готовились заранее. С начала декабря фейерверки уже стали продаваться во многих местах в столице, а незадолго до праздника их можно было купить у уличных торговцев и в магазинах на каждой улице.

В итоге в новогоднюю ночь тбилисцы устроили сами себе настоящее огненное шоу - фейерверки в небе над столицей Грузии стали запускать еще до наступления Нового года и все это представление продолжалось почти полчаса.

Темы:
Видео-новости из Грузии (476)
Теги:
Салюты, Фейерверки, Тбилиси, Новый год 2021, Новый год, Новый год


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
С Новым годом! Праздничные фейерверки в небе над Тбилиси - видео
С Новым годом! Праздничные фейерверки в небе над Тбилиси - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться