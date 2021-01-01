Танцы и застолье: как оппозиция в Батуми отмечала Новый год - видео

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Перед Домом правительства Аджарии этой ночью было шумно и весело - оппозиция отмечала там Новый год. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия
Представители оппозиции в Аджарии давно разместили на улице перед зданием правительства в Батуми настоящий палаточный городок, перекрыв автомобильное движение.
Чтобы встретить Новый год, активисты оппозиционных партий решили собраться там же в праздничную ночь. Состоялся концерт, были танцы и застолье. Как все это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия.