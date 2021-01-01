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Танцы и застолье: как оппозиция в Батуми отмечала Новый год - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (476)
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© Sputnik / Seyran Baroyan
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210101/250512943/Tantsy-i-zastole-kak-oppozitsiya-v-Batumi-otmechala-Novyy-god---video.html

Перед Домом правительства Аджарии этой ночью было шумно и весело - оппозиция отмечала там Новый год. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

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Представители оппозиции в Аджарии давно разместили на улице перед зданием правительства в Батуми настоящий палаточный городок, перекрыв автомобильное движение.

Чтобы встретить Новый год, активисты оппозиционных партий решили собраться там же в праздничную ночь. Состоялся концерт, были танцы и застолье. Как все это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия.

Темы:
Видео-новости из Грузии (476)
Теги:
Оппозиция, АР Аджария, Аджария, Новый год, Новый год


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