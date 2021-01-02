В Беларуси началась вакцинация российским "Спутником V" – видео

В Беларуси началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия

В Минск доставили партию готового препарата, но скоро его будут выпускать на белорусских фармпредприятиях.

Первыми привьют врачей, учителей и других специалистов, которые часто контактируют с людьми.

Делать прививку никого не заставляют – все по желанию. Как вакцинировали первых пациентов в минской поликлинике №5 – смотрите в видео.