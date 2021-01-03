20:15 03 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Видео

Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра не дыша - видео

Получить короткую ссылку
20 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: Ruptly / Breatheolgy
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/03/250529090.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210103/250529148/Vot-eto-rekord-Datskiy-plovets-proplyl-202-metra-ne-dysha---video.html

Датский пловец Стиг Северинсен побил очередной рекорд. Он проплыл под водой 202 метра на одном дыхании! Смотрите в видео очередное достижение спортсмена

Повторять такие эксперименты не рекомендуется. Ведь датчанин - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких мировых рекордов Гиннеса. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Стиг начал плавать, когда ему было всего шесть лет, и в юном возрасте четыре года подряд становился чемпионом страны.

В 2010 году он проплыл 72 метра подо льдом. В том же году ему удалось задержать дыхание на 20 минут и десять секунд. В это время он находился в аквариуме, полном акул.

Спортсмен, который имеет докторскую степень по медицине и степень магистра в области биологии, считает, что работа над дыханием позволяет человеку контролировать стресс, улучшать физические и умственные способности, а также облегчать боль.

 

 

Теги:
Книга рекордов Гиннесса, Новый рекорд, рекордсмены, Плавание, спорт


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодний Кутаиси - украшения и иллюминация в городе, новогодняя елка
Новогодняя красота: как выглядит празднично украшенный Кутаиси - фото
Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра, не дыша
Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра не дыша - видео
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться