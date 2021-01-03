Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра не дыша - видео

Датский пловец Стиг Северинсен побил очередной рекорд. Он проплыл под водой 202 метра на одном дыхании! Смотрите в видео очередное достижение спортсмена

Повторять такие эксперименты не рекомендуется. Ведь датчанин - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких мировых рекордов Гиннеса. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Стиг начал плавать, когда ему было всего шесть лет, и в юном возрасте четыре года подряд становился чемпионом страны.

В 2010 году он проплыл 72 метра подо льдом. В том же году ему удалось задержать дыхание на 20 минут и десять секунд. В это время он находился в аквариуме, полном акул.

Спортсмен, который имеет докторскую степень по медицине и степень магистра в области биологии, считает, что работа над дыханием позволяет человеку контролировать стресс, улучшать физические и умственные способности, а также облегчать боль.