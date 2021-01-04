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Продукт года: как на заводе "Крион" производят медицинский кислород - видео

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1649)
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В Беларуси есть уникальное предприятие "Крион", которое производит медицинский кислород. Смотрите в видео, как работает необычное производство

За час завод производит около шести тонн кислорода. Причем буквально из воздуха, который забирает с улицы. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Безусловно, это жизненно важное производство, ведь кислород необходим многим пациентам, госпитализированным с коронавирусом.

Требования к медицинскому кислороду серьезные, как к лекарственному средству. Поэтому контроль над качеством тоже основательный.

Завод не останавливает работу ни в выходные, ни в праздники, производство работает круглосуточно. Заготовить кислород про запас не получается: этот продукт долго не хранится. Правда, страховочный запас у "Криона" все же есть – на всякий случай.

 

 

 

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1649)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Беларусь


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