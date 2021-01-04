В Аргентине началась вакцинация "Спутником V" - видео

Медики из Аргентины начали прививаться российским "Спутником V". Вакцинация стартовала в городе Эль-Паломаре в провинции Буэнос-Айрес

До этого российский препарат от коронавируса начала применять Беларусь. Подробнее - смотрите в видео.

Всего в Аргентину поставят 10 миллионов доз вакцины. Часть из них – почти 600 тысяч – была использована еще до Нового года.

Так что к 2021-му российским "Спутником V" привиты уже около 300 тысяч латиноамериканцев.

Кадры из Эль-Паломаре – в видео.