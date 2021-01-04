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Красота новогоднего Батуми: как город выглядит в праздничных огнях - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (477)
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Батуми - главный черноморский курорт Грузии, отпраздновал наступление 2021 года. Главную новогоднюю елку установили на приморском бульваре у большого фонтана. Все центральные улицы города украсили иллюминацией

Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядит главная новогодняя елка города, как украшен батумский бульвар и большой городской фонтан у моря. А также как выглядят и другие улицы города с новогодней иллюминацией.

Темы:
Видео-новости из Грузии (477)
Теги:
Новый год, Новый год, Батуми, Батуми, АР Аджария, Аджария


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