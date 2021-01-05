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Сотни людей у аэропорта Багдада в годовщину смерти Сулеймани - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210105/250538553/Sotni-lyudey-u-aeroporta-Bagdada-v-godovschinu-smerti-Suleymani---video.html

Сотни людей собрались у международного аэропорта Багдада в воскресенье, чтобы почтить память военных деятелей Касема Сулемани и Абу Махди аль-Мухандиса спустя год после их смерти

Командующий специальным подразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани, заместитель руководителя шиитского ополчения "Силы народной мобилизации" Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек были убиты 3 января 2020 года в результате ракетного удара беспилотников США.

Удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани "актом международного терроризма".

"Мы пришли к аэропорту Багдада, чтобы принять участие в церемонии в память лидеров аль-Мухандиса и Сулеймани и их друзей, в честь их жертвы. Это наименьшее из того, что мы можем для них сделать", - сообщила активистка Зайнаб аль-Кенани, принявшая участие в акции у аэропорта. 

Теги:
США, Иран


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