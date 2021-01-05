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Леса продолжают гореть на западе Грузии: три очага в районе Цаленджиха - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (478)
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В районе Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети) остаются три активных очага лесного пожара. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места бедствия

Спасатели тушат пожары в деревнях Накипу и Обуджи Цаленджихского муниципалитета в Западной Грузии. Есть возгорания и в Мартвили, в Салхинском лесу. В основном горят кустарники. Огнем уже выжжено около 30 гектаров. Работе пожарных и спасателей мешает сильный ветер.

Темы:
Видео-новости из Грузии (478)
Теги:
Пожар, Лесные пожары, лесной пожар, Грузия


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