Леса продолжают гореть на западе Грузии: три очага в районе Цаленджиха - видео

В районе Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети) остаются три активных очага лесного пожара. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места бедствия

Спасатели тушат пожары в деревнях Накипу и Обуджи Цаленджихского муниципалитета в Западной Грузии. Есть возгорания и в Мартвили, в Салхинском лесу. В основном горят кустарники. Огнем уже выжжено около 30 гектаров. Работе пожарных и спасателей мешает сильный ветер.