Огонь уничтожает леса в Западной Грузии: борьба с пожарами - видео с дрона

В Западной Грузии продолжается борьба с огнем. В лесах в районе Цаленджиха в Самегрело еще остается несколько очагов лесных пожаров. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

За последние дни пожарные ликвидировали уже около 80 очагов лесных пожаров в регионе Самегрело в Западной Грузии. Как заявляют представители властей, причиной пожаров стали сельскохозяйственные работы и халатность.

В основном от огня пострадал кустарник и небольшие деревья. Выгорели зеленые насаждения на площади более 30 гектаров. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Никто не пострадал.