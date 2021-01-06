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Огонь уничтожает леса в Западной Грузии: борьба с пожарами - видео с дрона

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Темы:
Видео-новости из Грузии (479)
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В Западной Грузии продолжается борьба с огнем. В лесах в районе Цаленджиха в Самегрело еще остается несколько очагов лесных пожаров. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

За последние дни пожарные ликвидировали уже около 80 очагов лесных пожаров в регионе Самегрело в Западной Грузии. Как заявляют представители властей, причиной пожаров стали сельскохозяйственные работы и халатность.

В основном от огня пострадал кустарник и небольшие деревья. Выгорели зеленые насаждения на площади более 30 гектаров. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Никто не пострадал.

Темы:
Видео-новости из Грузии (479)
Теги:
происшествия, Грузия, Лесные пожары, Пожарные, Пожар, лесной пожар


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