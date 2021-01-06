Новый год преобразил Кутаиси: праздничная иллюминация в городе - видео

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Свет в твоем окне: в Грузии Рождество встречают зажженными свечами Обычай зажигать в окнах свечи в канун Рождества заложил Католикос-Патриарх Илия II, и с тех пор это стало традицией в Грузии 202

Парламент Грузии утвердил составы парламентских делегаций в международных организациях В состав парламентских делегаций в основном вошли представители большинства, однако в скором времени к ним присоединятся и те депутаты от оппозиции, которые решили войти в парламент 88