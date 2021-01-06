Новый год преобразил Кутаиси: праздничная иллюминация в городе - видео

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Кутаиси, второй по величине город Грузии и административный центр региона Имерети, красиво украсили к Новому году. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядит городская новогодняя иллюминация
Все главные улицы города Кутаиси украшены праздничной новогодней иллюминацией. На главной площади Кутаиси, носящей имя Давида Агмашенебели, у здания драматического театра им. Месхишвили установлена большая новогодняя елка. Вечерами здесь собирается множество людей, которые фотографируются на память.