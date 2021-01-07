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Необычное "Алило": священники объехали город на машинах – видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210107/250560642/Neobychnoe-Alilo-svyaschenniki-obekhali-gorod-na-mashinakh---video.html

Традиционное рождественское многотысячное шествие "Алило" в этом году не состоялось из-за пандемии коронавируса. Но священники по тому же маршруту объехали город на автомобилях. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия

В последние годы традиция проведения рождественского многотысячного шествия "Алило" в центре Тбилиси прочно вошла в жизнь. Каждый год в этот день процессия священнослужителей с иконами и верующих со свечами шла через весь город к кафедральному собору Святой Троицы – Самеба. 

Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
© Sputnik / STRINGER
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По дороге процессия принимала от жителей подарки, пожертвования и различные вещи, которые затем распределялись среди неимущих, в домах престарелых и среди детей-сирот. 

Однако в это Рождество из-за коронавируса шествие "Алило" в его традиционном формате не состоялось. Но священнослужители проехали по тому же маршруту на автомобилях, окропляя улицы по пути святой водой и поздравляя жителей с праздником.

История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главной его целью является благотворительность.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Шествие "Алило", Рождество Христово, Рождество, Рождество, Грузия


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