Необычное “Алило”: священники объехали город на машинах - видео

Традиционное рождественское многотысячное шествие "Алило" в этом году не состоялось из-за пандемии коронавируса. Но священники по тому же маршруту объехали город на автомобилях. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия

В последние годы традиция проведения рождественского многотысячного шествия "Алило" в центре Тбилиси прочно вошла в жизнь. Каждый год в этот день процессия священнослужителей с иконами и верующих со свечами шла через весь город к кафедральному собору Святой Троицы – Самеба.

По дороге процессия принимала от жителей подарки, пожертвования и различные вещи, которые затем распределялись среди неимущих, в домах престарелых и среди детей-сирот.

Однако в это Рождество из-за коронавируса шествие "Алило" в его традиционном формате не состоялось. Но священнослужители проехали по тому же маршруту на автомобилях, окропляя улицы по пути святой водой и поздравляя жителей с праздником.

История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главной его целью является благотворительность.