Путин посетил рождественское богослужение в древней новгородской церкви Николы на Липне

Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в церкви Николы на Липне в ночь со среды на четверг в Новгородской области. Смотрите в видео, как прошло мероприятие

Глава государства прибыл в регион на вертолете, до отдаленной церкви Владимир Путин добирался на катере со специальной воздушной подушкой. Войдя в храм, президент зажег свечи и приложился к иконе, а затем прослушал службу вместе с остальными посетителями церкви.

По окончании богослужения Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.

Сообщается также, что Владимир Путин подарил церкви икону Господь Вседержитель, изготовленную в мастерских города Щигры в 2017 году.

В 2020 и 2019 президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где, по его словам, был в детстве крещен.