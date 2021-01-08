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Путин посетил рождественское богослужение в древней новгородской церкви Николы на Липне

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210108/250562384/Putin-posetil-rozhdestvenskoe-bogosluzhenie-v-drevney-novgorodskoy-tserkvi-Nikoly-na-Lipne.html

Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в церкви Николы на Липне в ночь со среды на четверг в Новгородской области. Смотрите в видео, как прошло мероприятие

Глава государства прибыл в регион на вертолете, до отдаленной церкви Владимир Путин добирался на катере со специальной воздушной подушкой. Войдя в храм, президент зажег свечи и приложился к иконе, а затем прослушал службу вместе с остальными посетителями церкви.

По окончании богослужения Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.

Сообщается также, что Владимир Путин подарил церкви икону Господь Вседержитель, изготовленную в мастерских города Щигры в 2017 году.

В 2020 и 2019 президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где, по его словам, был в детстве крещен.

Теги:
Церковный праздник, Рождество, Владимир Путин, Россия


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