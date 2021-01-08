COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч

Постояльцы итальянского дома престарелых теперь не будут страдать от одиночества. Смотрите в видео, как дедушки и бабушки получили возможность обняться со своими родными и близкими в специальной комнате

По инициативе консорциума социальных служб в одном из домов престарелых на юго-западе Италии был установлен надувной тент, сообщает Sputnik Беларусь

Теперь постояльцы дома престарелых, которые страдают от одиночества и изоляции в связи с ограничительными мерами, вызванными COVID-19, получили возможность обняться со своими родными и близкими в специальной "Комнате для объятий".

"Комната для объятий", расположенная в тенте, состоит из пластиковой перегородки, через которую люди могут общаться, обниматься и касаться рук в соответствии с принятыми мерами социальной изоляции, введенными в стране.