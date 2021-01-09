Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП

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В результате утечки природного газа на втором этаже жилого дома в Хелвачаури, Аджария, произошел взрыв. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры причиненных разрушений
Взрыв из-за утечки газа произошел на втором этаже, и он был настолько сильным, что обрушил часть дома. Пострадали три человека, которых оперативно доставили в больницу, где им оказывается помощь. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при использовании электричества или тепловой энергии".