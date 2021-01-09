19:08 09 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0428
  • 100 RUB4.4384
  • USD3.3035
Поиск
Видео

Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (480)
251 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / STRINGER
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/09/250570505.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210109/250570595/Vzryv-v-zhilom-dome-v-Adzharii---video-razrusheniy-s-mesta-ChP.html

В результате утечки природного газа на втором этаже жилого дома в Хелвачаури, Аджария, произошел взрыв. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры причиненных разрушений

Взрыв из-за утечки газа произошел на втором этаже, и он был настолько сильным, что обрушил часть дома. Пострадали три человека, которых оперативно доставили в больницу, где им оказывается помощь. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при использовании электричества или тепловой энергии".

Темы:
Видео-новости из Грузии (480)
Теги:
Взрыв газа, газ, Аджария, Грузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП
Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться