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Трансляция завершена - ситуация в аэропорту Джакарты
Самолет индонезийской компании SRIWIJAYA AIR, на борту которого было более 50 пассажиров, упал в воду - найдены обломки и части тел. Смотрите в видео прямую трансляцию из аэропорта Джакарты
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PT1S
2021-01-09T16:35Z
Самолет индонезийской компании SRIWIJAYA AIR, на борту которого было более 50 пассажиров, упал в воду - найдены обломки и части тел. Смотрите в видео прямую трансляцию из аэропорта Джакарты
Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту.
Сервис Flightradar24 сообщил, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты.