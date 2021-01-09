Трансляция завершена - ситуация в аэропорту Джакарты

Самолет индонезийской компании SRIWIJAYA AIR, на борту которого было более 50 пассажиров, упал в воду - найдены обломки и части тел. Смотрите в видео прямую трансляцию из аэропорта Джакарты

Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту.

Сервис Flightradar24 сообщил, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты.