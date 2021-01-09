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Трансляция завершена - ситуация в аэропорту Джакарты

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210109/250571339/Pryamaya-translyatsiya---situatsiya-a-aeroportu-Dzhakarty.html
Трансляция завершена - ситуация в аэропорту Джакарты
Самолет индонезийской компании SRIWIJAYA AIR, на борту которого было более 50 пассажиров, упал в воду - найдены обломки и части тел. Смотрите в видео прямую трансляцию из аэропорта Джакарты
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=8741353&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/09/250571309.jpg
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PT1S
2021-01-09T16:35Z

Самолет индонезийской компании SRIWIJAYA AIR, на борту которого было более 50 пассажиров, упал в воду - найдены обломки и части тел. Смотрите в видео прямую трансляцию из аэропорта Джакарты

Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту.

Сервис Flightradar24 сообщил, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. 

Теги:
авиакатастрофа, катастрофы, происшествия


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