Нагорный Карабах: разминирование Степанакерта продолжается - видео

С 23 ноября миротворцы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 414,6 гектара. В ходе работ саперы используют современные робототехнические комплексы "Уран-6".

Всего обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов. Опасные элементы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. А те, что невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Россия, Армения и Азербайджан подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе 9 ноября. В соответствии с договоренностями, с полуночи 10 ноября вступил в силу режим полного прекращения огня и всех боевых действий в зоне конфликта, где, согласно подписанному документу, развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.



