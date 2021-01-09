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Нагорный Карабах: разминирование Степанакерта продолжается - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210109/250571422/Nagornyy-Karabakh-razminirovanie-Stepanakerta-prodolzhaetsya---video.html

Специалисты Международного противоминного центра МО РФ продолжают работу по разминированию территории Степанакерта. Подробнее - смотрите в видео

С 23 ноября миротворцы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 414,6 гектара. В ходе работ саперы используют современные робототехнические комплексы "Уран-6".

Всего обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов. Опасные элементы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. А те, что невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Россия, Армения и Азербайджан подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе 9 ноября. В соответствии с договоренностями, с полуночи 10 ноября вступил в силу режим полного прекращения огня и всех боевых действий в зоне конфликта, где, согласно подписанному документу, развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Теги:
Миротворцы, Россия, Россия, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт


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