"Ростех" увеличит производство продукции до 50 процентов к 2025 году - видео

Сергей Чемезов сообщил, что предприятие "Ростех" собирается увеличить производство доли гражданской продукции до 50 процентов к 2025 году, а не к 2030, как было поручено президентом. Смотрите в видео заявление генерального директора госкорпорации

Об этом Чемезов заявил в пятницу во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Как вы уже сказали, перед нами президентом поставлена задача к 2030 году долю гражданской продукции увеличить до 50 процентов. Но мы для себя поставили более амбициозную задачу. И надеюсь, что мы ее выполним. Мы достигнем этой цифры к 2025 году. Сегодня уже объем гражданской продукции составляет около 33 процентов, даже чуть больше", - пояснил Чемезов.

Кроме того, глава "Ростеха" отметил, что корпорация полностью выполнила образцы вооружений, которых входят в президентский список по гособоронзаказу.

"Что касается военно-технического сотрудничества, то план, который был утвержден Президентом, мы выполняем. И объем будет где-то в районе 13 миллиардов рублей – примерно так же, как и в прошлом году", - уточнил Чемезов.

Со своей стороны Мишустин отметил, что предприятие добилось значительных успехов в сфере импортозамещения.

"Конечно, очень важно, что на сегодняшний день, занимаясь профессионально импортозамещением, корпорация достигла серьезных успехов. Примером этого был полет нашего самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14. Это только один из примеров, их много", – пояснил Мишустин.

Кроме того, Мишустин поблагодарил госкорпорацию за сохранение рабочих мест во время пандемии, а также отметил работу "Ростеха" по производству средств индивидуальной защиты.

"Это был очень серьезный проект, мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. Сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа", – сказал глава кабмина.