Искусство не вечно: кладбище арт-объектов в Литве - видео

Настоящее кладбище арт-объектов, инсталляций и творческих объединений вот уже несколько лет работает в деревне Нарваищяй в Литве. Смотрите в видео, как возникла необычная идея и что похоронено на погосте

О том, как возникла идея создания проекта рассказал его создатель Юозас Лаивис. По словам мужчины, который имеет магистерскую степень в сфере искусства, идея возникла "от нечего делать".

В 2015 году Юозас Лаивис описал проект кладбища культурному фонду Литвы, что утвердило его официальное существование и придало известности. Лаивис считает, что раз произведения искусства имеют право на свою жизнь, то они должны иметь право и на свою смерть – на кладбище художник имеет возможность проститься с каким-то своим творением.

"Это кладбище произведений искусства, это не музей, это не галерея и это не выставка, это просто кладбище", - сказал Лаивис.

Последнее пристанище здесь обрели уже 50 объектов, из которых только за последний год на кладбище было похоронено 25 из них. Самый старый арт-объект - скульптура 1989 года, а одно из самых свежих захоронений – студенческая работа художницы из Франкфурта.

По словам Юозаса Лаивиса, каждый создатель произведения искусства сам выбирает один из четырех способов похоронить свое творение. Помимо традиционного захоронения в землю можно предать арт-объект огню, утопить в реке или оставить на воздухе, где под воздействием солнца, ветра и влажности объект будет постепенно разрушаться. Лаивис рассказал, что на своеобразном погосте хоронят не только скульптуры.

Помимо могил с негативами фотографа и памятников завершившимся художественным выставкам есть и внушительные арт-объекты, как, например, огромная стальная коса и оставшиеся после реконструкции части здания, или даже памятники целым творческим объединениям художников.

"Здесь, например, похоронена организация художников Клайпеды - MeKuSa называлась. Девять лет они работали, всякие перформансы делали, а потом разошлись и как бы под конец решили поставить памятник своей деятельности, организации", - добавил Лаивис.

На надгробиях, как это происходит на привычном кладбище, выбиваются памятные надписи и период жизни произведения, а также ставятся свечи. В отдельном "склепе" собраны фотографии с прошедших похорон, где запечатлен момент погребения художником своей работы с прощальными ритуалом и речью.