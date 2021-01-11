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Поисковая операция на месте крушения Боинга авиакомпании Sriwijaya - видео

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Обломки, человеческие останки и черные ящики обнаружены на месте крушения Sriwijaya Air. Смотрите в видео, что произошло с самолетом и как проходила спасательная операция

Появилось видео поисковой операции в районе предполагаемого места крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря, сообщает Sputnik Беларусь.

После пропажи лайнера начались поисково-спасательные операции в районе между островами Лаку и Ланканг, расположенных к северу от побережья Джакарты. С глубины около 16-25 метров водолазам удалось достать обломки самолета, человеческие останки и черные ящики. Мешки с найденными частями самолета и останками погибших людей доставили в порт Танджунг-Приок.

Рейс Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air пропал вскоре после вылета из Джакарты в субботу. Самолет летел из Джакарты в Понтианак. Сообщается, что лайнер начал терять высоту вскоре после вылета. На борту воздушного судна находились 62 человека - 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

 

 

Теги:
ЧП, происшествия, Крушение самолета, Крушение самолета, Индонезия


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