Чиновники Сербии привились от коронавируса вакциной "Спутник V" - видео

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отметил, что в республике используют вакцины различных мировых производителей. "У вас есть шанс совершенно бесплатно получить лучшую из имеющихся в настоящее время на рынке защиту от ведущих мировых организаций здравоохранения", – подчеркнул он.

Вакцинация против COVID-19 началась в Сербии в конце декабря 2020 года при использовании препаратов Pfizer и BioNTech. В дальнейшем правительство республики заключило соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в страну двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Первая партия вакцины была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года.