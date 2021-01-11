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Чиновники Сербии привились от коронавируса вакциной "Спутник V" - видео

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video: Government of Serbia / Ruptly
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210111/250580137/Chinovniki-Serbii-privilis-ot-koronavirusa-vaktsinoy-Sputnik-V---video.html

Председатель парламента Сербии Ивица Дачич, глава МВД страны Александр Вулин, а также госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Смотрите подробности в видео

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отметил, что в республике используют вакцины различных мировых производителей. "У вас есть шанс совершенно бесплатно получить лучшую из имеющихся в настоящее время на рынке защиту от ведущих мировых организаций здравоохранения", – подчеркнул он.

Вакцинация против COVID-19 началась в Сербии в конце декабря 2020 года при использовании препаратов Pfizer и BioNTech. В дальнейшем правительство республики заключило соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в страну двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Первая партия вакцины была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Сербия


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