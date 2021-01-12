Надо думать о будущем: Алиев об итогах трехсторонней встречи по Карабаху - видео

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Прошедшая встреча поможет безопасному развитию региона – так президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном, которые завершились в Москве
Переговоры по Нагорному Карабаху в Москве состоялись по инициативе российского президента. В столицу РФ были приглашены Ильхам Алиев и Никол Пашинян. По итогам встречи лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о новых шагах по развитию Нагорного Карабаха. Что заявил, комментируя итоги встречи, президент Азербайджана - смотрите в видео.