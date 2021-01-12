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Без рукопожатий и с напряженными лицами: встреча Путина, Алиева и Пашиняна - видео

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В московском Кремле прошли трехсторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как проходила встреча - смотрите в видео

Первым Владимир Путин встретил президента Азербайджана, они поздоровались, а затем обнялись. После российский лидер так же поприветствовал армянского премьера. Перед тем как сесть за стол переговоров, Алиев и Пашинян не стали обмениваться рукопожатием, а только кивнули друг другу.

Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха - видео
© video: Sputnik
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха - видео

Стоит отметить, что беседа глав государств прошла без масок. Во время вступительной речи Владимир Путин подчеркнул, что в Нагорном Карабахе реализуются достигнутые ранее договоренности и в настоящее время идет процесс возвращения к мирной жизни. Основная часть переговоров прошла за закрытыми дверями. По итогам встречи было подписано заявление по развитию Нагорного Карабаха.

Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Владимир Путин


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