Без рукопожатий и с напряженными лицами: встреча Путина, Алиева и Пашиняна - видео

В московском Кремле прошли трехсторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как проходила встреча - смотрите в видео

Первым Владимир Путин встретил президента Азербайджана, они поздоровались, а затем обнялись. После российский лидер так же поприветствовал армянского премьера. Перед тем как сесть за стол переговоров, Алиев и Пашинян не стали обмениваться рукопожатием, а только кивнули друг другу.

Стоит отметить, что беседа глав государств прошла без масок. Во время вступительной речи Владимир Путин подчеркнул, что в Нагорном Карабахе реализуются достигнутые ранее договоренности и в настоящее время идет процесс возвращения к мирной жизни. Основная часть переговоров прошла за закрытыми дверями. По итогам встречи было подписано заявление по развитию Нагорного Карабаха.