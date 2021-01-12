Пашинян подвел итоги трехсторонней встречи с Путиным и Алиевым - видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подвел итоги трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве

Пашинян подчеркнул, что за одну встречу невозможно решить все вопросы, но новые договоренности приведут к еще большим гарантиям безопасности в Нагорном Карабахе.

Переговоры по Нагорному Карабаху в Москве состоялись по инициативе российского президента. В столицу РФ были приглашены Ильхам Алиев и Никол Пашинян. По итогам встречи лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о новых шагах по развитию Нагорного Карабаха. Что заявил, комментируя итоги встречи, премьер-министр Армении - смотрите в видео.