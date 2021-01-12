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Пашинян подвел итоги трехсторонней встречи с Путиным и Алиевым - видео

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подвел итоги трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве

Пашинян подчеркнул, что за одну встречу невозможно решить все вопросы, но новые договоренности приведут к еще большим гарантиям безопасности в Нагорном Карабахе.

Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха - видео
© video: Sputnik
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха - видео

Переговоры по Нагорному Карабаху в Москве состоялись по инициативе российского президента. В столицу РФ были приглашены Ильхам Алиев и Никол Пашинян. По итогам встречи лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о новых шагах по развитию Нагорного Карабаха. Что заявил, комментируя итоги встречи, премьер-министр Армении - смотрите в видео. 

Теги:
Карабахский конфликт, Нагорно-карабахский конфликт, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян


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