Как изменятся отношения США и России при Байдене - видео

В 2021 году Джо Байден официально вступает в должность президента США. Подробнее о том, как это отразится на российско-американских отношениях, смотрите в видео

После четырех лет хаоса в лице республиканца Дональда Трампа, Белый дом вновь займет демократ и бывший член команды Барака Обамы. Как изменятся отношения России и США при Байдене? Ждать ли Москве новых санкций и будет ли продлен договор СНВ-3? Смотрите ответы на эти и другие вопросы в видео.