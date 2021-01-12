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Как изменятся отношения США и России при Байдене - видео

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video: Ruptly/ Joe Biden campaign / us department of defense / kremlin.ru
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0c/250597723.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210112/250597769/Kak-izmenyatsya-otnosheniya-SShA-i-Rossii-pri-Baydene---video.html

В 2021 году Джо Байден официально вступает в должность президента США. Подробнее о том, как это отразится на российско-американских отношениях, смотрите в видео

После четырех лет хаоса в лице республиканца Дональда Трампа, Белый дом вновь займет демократ и бывший член команды Барака Обамы. Как изменятся отношения России и США при Байдене? Ждать ли Москве новых санкций и будет ли продлен договор СНВ-3? Смотрите ответы на эти и другие вопросы в видео.

Теги:
Россия, Россия, Джо Байден, США


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