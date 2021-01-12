Как изменятся отношения США и России при Байдене - видео

https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0c/250597723.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210112/250597769/Kak-izmenyatsya-otnosheniya-SShA-i-Rossii-pri-Baydene---video.html
В 2021 году Джо Байден официально вступает в должность президента США. Подробнее о том, как это отразится на российско-американских отношениях, смотрите в видео
После четырех лет хаоса в лице республиканца Дональда Трампа, Белый дом вновь займет демократ и бывший член команды Барака Обамы. Как изменятся отношения России и США при Байдене? Ждать ли Москве новых санкций и будет ли продлен договор СНВ-3? Смотрите ответы на эти и другие вопросы в видео.