"Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют? - видео

"Спутник V" расширяет географию. Теперь российскую вакцину зарегистрировали в Алжире, причем сделали это по ускоренной процедуре. Подробнее - смотрите в видео

В каких странах препарат из России зарегистрировали так же быстро? Как оценил "Спутник V" аналитик Bloomberg? И смогут ли российские вакцины защитить от британского штамма коронавируса? Ответы на эти и другие вопросы - смотрите в видео.