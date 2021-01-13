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"Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют? - видео

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1663)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0d/250599046.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210113/250599129/Sputnik-V-dobralsya-do-Afriki-Pochemu-rossiyskoy-vaktsine-doveryayut---video.html

"Спутник V" расширяет географию. Теперь российскую вакцину зарегистрировали в Алжире, причем сделали это по ускоренной процедуре. Подробнее - смотрите в видео

В каких странах препарат из России зарегистрировали так же быстро? Как оценил "Спутник V" аналитик Bloomberg? И смогут ли российские вакцины защитить от британского штамма коронавируса? Ответы на эти и другие вопросы - смотрите в видео.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1663)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Россия, Россия


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