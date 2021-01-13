"Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют? - видео

В каких странах препарат из России зарегистрировали так же быстро? Как оценил "Спутник V" аналитик Bloomberg? И смогут ли российские вакцины защитить от британского штамма коронавируса? Ответы на эти и другие вопросы - смотрите в видео.
"Спутник V" расширяет географию. Теперь российскую вакцину зарегистрировали в Алжире, причем сделали это по ускоренной процедуре. Подробнее - смотрите в видео
В каких странах препарат из России зарегистрировали так же быстро? Как оценил "Спутник V" аналитик Bloomberg? И смогут ли российские вакцины защитить от британского штамма коронавируса? Ответы на эти и другие вопросы - смотрите в видео.
В первой серии проекта #Своихнебросаем RT поговорил с журналистом и общественным деятелем Владимиром Линдерманом. Подробнее - смотрите в видео
Дмитрий Козак рассказал журналистам об итогах переговоров в "нормандском формате" в Берлине. Подробнее - смотрите в видео Sputnik
В 2021 году Джо Байден официально вступает в должность президента США. Подробнее о том, как это отразится на российско-американских отношениях, смотрите в видео
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подвел итоги трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве
За последние 24 часа от коронавируса скончались 26 человек , из ковид-клиник страны выписаны 403 пациента, а с начала пандемии вылечились 227 611
Речь идет прежде всего об отсутствии специальных холодильников с температурным режимом -80 °C, которые необходимы для хранения вакцины
Семейное насилие, коррупция, наркопреступления, отмывание денег – это те приоритетные направления, которые назвал генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе в деятельности своего ведомства
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