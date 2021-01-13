Столкновения у Вильнюсской телебашни: как Литва начала “охоту на ведьм”

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В столице Литвы 13 января 1991 года, произошли печально известные события возле Вильнюсской телебашни. Подробнее - смотрите в видео
В результате столкновений между литовцами и советскими солдатами в январе 1991 года погибли 14 человек и более 600 получили ранения.
Столкновения стали кульминацией сложившейся тогда напряженной ситуации в Литве и предвестником распада СССР в декабре того же 1991 года. Все самое главное о тех событиях - смотрите в видео.