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Столкновения у Вильнюсской телебашни: как Литва начала “охоту на ведьм”

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video: Ruptly / Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210113/250607708/Stolknoveniya-u-Vilnyusskoy-telebashni-kak-Litva-nachala-okhotu-na-vedm.html

В столице Литвы 13 января 1991 года, произошли печально известные события возле Вильнюсской телебашни. Подробнее - смотрите в видео

В результате столкновений между литовцами и советскими солдатами в январе 1991 года погибли 14 человек и более 600 получили ранения.

Столкновения стали кульминацией сложившейся тогда напряженной ситуации в Литве и предвестником распада СССР в декабре того же 1991 года. Все самое главное о тех событиях - смотрите в видео.

Теги:
история, Вильнюс, Литва


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