Как бабушка отправила в нокаут болезнь Паркинсона - видео

Mолодые спортсмены уже начинают завидовать и даже видеть в этой активной бабушке "соперника". Впрочем, для женщины это не просто хобби, а способ победить болезнь Паркинсона. Как бабушка Нэнси расправляется с недугом одной левой - смотрите в видео.
Бабушка из Турции занялась боксом в 74 года. Нэнси Ван Дер Стратен не пропускает ни одной тренировки. Подробнее - смотрите в видео
Mолодые спортсмены уже начинают завидовать и даже видеть в этой активной бабушке "соперника". Впрочем, для женщины это не просто хобби, а способ победить болезнь Паркинсона. Как бабушка Нэнси расправляется с недугом одной левой - смотрите в видео.
В столице Литвы 13 января 1991 года, произошли печально известные события возле Вильнюсской телебашни. Подробнее - смотрите в видео
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Временные чартерные рейсы, связывающие Тбилиси с Москвой, были назначены в связи с новогодними праздниками
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Новый парламент приступил к работе 11 декабря, однако большинство оппозиционных депутатов отказались от мандатов, обвинив власти в фальсификациях
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