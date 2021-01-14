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Как бабушка отправила в нокаут болезнь Паркинсона - видео

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Бабушка из Турции занялась боксом в 74 года. Нэнси Ван Дер Стратен не пропускает ни одной тренировки. Подробнее - смотрите в видео

Mолодые спортсмены уже начинают завидовать и даже видеть в этой активной бабушке "соперника". Впрочем, для женщины это не просто хобби, а способ победить болезнь Паркинсона. Как бабушка Нэнси расправляется с недугом одной левой - смотрите в видео.

Теги:
Старость, образ жизни, спорт, Турция


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