"Северный поток-2": США угрожают европейским компаниям новыми санкциями - видео

США пригрозили компаниям из Европы санкциями из-за “Северного потока - 2”. В ближайшие дни Госдеп должен опубликовать список организаций, которые, по его мнению, участвуют в строительстве газопровода

Предприятия, которые строят газопровод, рискуют попасть под новые американские ограничения. Подробнее - смотрите в видео.

“Северный поток - 2” доставит газ из России в Европу по дну Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

США уже не первый раз вводят санкции против участников проекта, чтобы сорвать его реализацию. В России и Европе считают, что таким образом американцы хотят навязать ЕС свой более дорогой сжиженный газ.