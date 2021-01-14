"Северный поток-2": США угрожают европейским компаниям новыми санкциями - видео

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США пригрозили компаниям из Европы санкциями из-за “Северного потока - 2”. В ближайшие дни Госдеп должен опубликовать список организаций, которые, по его мнению, участвуют в строительстве газопровода
Предприятия, которые строят газопровод, рискуют попасть под новые американские ограничения. Подробнее - смотрите в видео.
“Северный поток - 2” доставит газ из России в Европу по дну Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.
США уже не первый раз вводят санкции против участников проекта, чтобы сорвать его реализацию. В России и Европе считают, что таким образом американцы хотят навязать ЕС свой более дорогой сжиженный газ.