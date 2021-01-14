Травля и свобода слова: задержанные в Латвии русскоязычные журналисты в проекте RT

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В Латвии против семи русскоязычных журналистов возбудили уголовные дела за сотрудничество с МИА "Россия сегодня". Подробнее - смотрите в видео в рамках нового проекта RT #Своихнебросаем
Как утверждают спецслужбы Латвии, корреспонденты нарушили санкционный режим ЕС, однако речь идёт о персональных ограничениях в адрес гендиректора агентства Дмитрия Киселёва. 3 декабря 2020 года у всех журналистов — сотрудников Sputnik и Baltnews.lv прошли обыски и допросы. Смотрите на RT эксклюзивные интервью с фигурантами этого безосновательного уголовного дела в рамках проекта #Своихнебросаем.