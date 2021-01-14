"Изъяли даже то, что не нужно было": латвийский журналист Андрей Яковлев

Во второй серии проекта #Своихнебросаем RT поговорил с бывшим редактором портала Baltnews.lv Андреем Яковлевым. Подробнее - смотрите в видео

В Латвии против семи русскоязычных журналистов возбудили уголовные дела за сотрудничество с МИА "Россия сегодня". Как утверждают спецслужбы, корреспонденты нарушили санкционный режим ЕС. По словам Яковлева, это репрессивные методы, которые ограничивают средства массовой информации. Что заявил телеканалу RT бывший редактор портала Baltnews.lv Андрей Яковлев, смотрите в видео. Это вторая серия в рамках проекта RT #Своихнебросаем.