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"Изъяли даже то, что не нужно было": латвийский журналист Андрей Яковлев

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Темы:
Притеснение российских журналистов в Прибалтике (72)
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Во второй серии проекта #Своихнебросаем RT поговорил с бывшим редактором портала Baltnews.lv Андреем Яковлевым. Подробнее - смотрите в видео

 В Латвии против семи русскоязычных журналистов возбудили уголовные дела за сотрудничество с МИА "Россия сегодня". Как утверждают спецслужбы, корреспонденты нарушили санкционный режим ЕС. По словам Яковлева, это репрессивные методы, которые ограничивают средства массовой информации. Что заявил телеканалу RT бывший редактор портала Baltnews.lv Андрей Яковлев, смотрите в видео. Это вторая серия в рамках проекта RT #Своихнебросаем.

Темы:
Притеснение российских журналистов в Прибалтике (72)

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Теги:
права журналистов, Права человека, Свобода человека, СМИ, Латвия


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