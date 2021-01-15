Завершена трансляция - Еженедельный брифинг МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
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