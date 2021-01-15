15:10 15 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0062
  • 100 RUB4.4937
  • USD3.2935
Поиск
Видео

Завершена трансляция - Еженедельный брифинг МИД РФ Марии Захаровой

Получить короткую ссылку
58 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© video: Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0f/250614658.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210115/250614688/Pryamaya-translyatsiya---Ezhenedelnyy-brifing-MID-RF-Marii-Zakharovoy.html
Завершена трансляция - Еженедельный брифинг МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=95172865&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0f/250614658.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT59M04S
2021-01-15T11:31Z

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.



Теги:
Мария Захарова, Политика, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото
Объявили настоящую травлю: Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии
"Настоящая травля": Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться