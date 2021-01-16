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Шумная акция против съезда "Грузинской мечты" прошла в Тбилиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (481)
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https://sputnik-georgia.ru/video/20210116/250625331/Shumnaya-aktsiya-protiv-sezda-Gruzinskoy-mechty-proshla-v-Tbilisi---video.html

Представители ряда неправительственных и гражданских организаций провели шумную акцию перед началом съезда правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси. Подробнее - смотрите в видео

Акция протеста прошла у въезда на территорию выставочного комплекса ExpoGeorgia, где проходит съезд "Грузинской мечты". Несколько человек были задержаны. 

Акция протеста оппозиции у выставочного центра ExpoGeoriga 16 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Активисты устроили акцию протеста перед съездом правящей партии Грузии

Ситуация обострилась после того, как участники собрались установить у входа на территорию выставочного центра большой плакат с антиправительственными лозунгами. Как только протестующие попытались перекрыть дорогу, между ними и полицией произошла стычка.  

Главная цель съезда правящей партии "Грузинская мечта" - выборы нового председателя партии и членов политсовета. Обновление партии стало необходимо после того, как действующий председатель "Мечты" Бидзина Иванишвили заявил о своем окончательном уходе из политики.

Темы:
Видео-новости из Грузии (481)
Теги:
Акция протеста, Акции протеста, разгоны акций протеста, Протест, Оппозиция, Грузия


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