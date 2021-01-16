Шумная акция против съезда "Грузинской мечты" прошла в Тбилиси - видео

Представители ряда неправительственных и гражданских организаций провели шумную акцию перед началом съезда правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси. Подробнее - смотрите в видео

Акция протеста прошла у въезда на территорию выставочного комплекса ExpoGeorgia, где проходит съезд "Грузинской мечты". Несколько человек были задержаны.

Ситуация обострилась после того, как участники собрались установить у входа на территорию выставочного центра большой плакат с антиправительственными лозунгами. Как только протестующие попытались перекрыть дорогу, между ними и полицией произошла стычка.

Главная цель съезда правящей партии "Грузинская мечта" - выборы нового председателя партии и членов политсовета. Обновление партии стало необходимо после того, как действующий председатель "Мечты" Бидзина Иванишвили заявил о своем окончательном уходе из политики.