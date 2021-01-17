Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе

Российские военные построили в Нагорном Карабахе три блочно-модульных городка, где разместились около 400 миротворцев, которые обеспечивают безопасность и следят за режимом прекращения огня. Смотрите подробности в видео

Уникальная инфраструктура позволяет военным чувствовать себя как дома. Каждый такой объект абсолютно автономен и подходит для любых климатических условий, в модулях налажено бесперебойное электро-, водо- и теплоснабжение.

Также на территории военных городков есть спортзал, баня, столовая, комната досуга и медицинский пункт. А жилая часть укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

В ближайшее время планируется построить еще пять таких же объектов на территории Нагорного Карабаха, где разместятся еще около 540 военных.