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Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе

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video: YouTube / Russian Ministry of Defense
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/11/250628418.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210117/250629725/Sportzal-banya-i-zdorovoe-pitanie-kak-rossiyskie-mirotvortsy-obustroilis-v-Karabakhe.html

Российские военные построили в Нагорном Карабахе три блочно-модульных городка, где разместились около 400 миротворцев, которые обеспечивают безопасность и следят за режимом прекращения огня. Смотрите подробности в видео

Уникальная инфраструктура позволяет военным чувствовать себя как дома. Каждый такой объект абсолютно автономен и подходит для любых климатических условий, в модулях налажено бесперебойное электро-, водо- и теплоснабжение.

Также на территории военных городков есть спортзал, баня, столовая, комната досуга и медицинский пункт. А жилая часть укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

В ближайшее время планируется построить еще пять таких же объектов на территории Нагорного Карабаха, где разместятся еще около 540 военных.

Теги:
Миротворцы, Нагорно-карабахский конфликт


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