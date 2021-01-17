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Читать под микроскопом: как создают миниатюрные книги

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Мастер из Омска около 30 лет создает миниатюрные книги. Смотрите в видео, как создаются и выглядят крошечные издания

Анатолий Коненко 27 лет создает миниатюрные образцы литературных произведений. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

В коллекции мастера есть издания размером от миллиметра до 10 сантиметров. Некоторые книги художника можно прочесть только с помощью микроскопа.

"Уже в 1997 году я как раз занялся этой задачей. Я смог сделать миниатюрную книгу, или она называлась уже суперкнига, меньше одного миллиметра. Я взял Антона Павловича Чехова "Хамелеон", размер 0,9 на 0,9 миллиметра, и полностью туда поместил текст с цветными иллюстрациями. После того я ее отвез как раз на одну из таких выставок, эта было в Америке, и показал, что такая книга есть теперь в России. Она на тот момент оказалась самой маленькой книгой в мире. И поэтому спустя несколько лет она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса", - рассказывает художник-микроминиатюрист.

Время создания одной книги зависит от материалов переплета и страниц, а также наличия или отсутствия иллюстраций. Автор постоянно экспериментирует с материалами и дизайном книг.

 

 

 

 

 

Теги:
книга, Книги


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