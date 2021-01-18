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Лавров сравнил США со слоном в посудной лавке - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210118/250633986/Lavrov-sravnil-SShA-so-slonom-v-posudnoy-lavke---video.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил США со слоном в посудной лавке. Подробнее о том, что заявил министр иностранных дел России - смотрите в видео

Глава российского МИД в своем комментарии имел в виду вмешательство Вашингтона во внутренние дела других государств. Чем это аукается Ираку, Ливии и Сирии и что заявил Лавров – смотрите в видео.

Теги:
Лавров, Сергей Лавров, Россия, Россия


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