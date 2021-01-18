Лавров сравнил США со слоном в посудной лавке - видео

Глава российского МИД в своем комментарии имел в виду вмешательство Вашингтона во внутренние дела других государств. Чем это аукается Ираку, Ливии и Сирии и что заявил Лавров – смотрите в видео.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил США со слоном в посудной лавке. Подробнее о том, что заявил министр иностранных дел России - смотрите в видео
Глава российского МИД в своем комментарии имел в виду вмешательство Вашингтона во внутренние дела других государств. Чем это аукается Ираку, Ливии и Сирии и что заявил Лавров – смотрите в видео.
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На прошлой неделе оппозиционные партии "Гирчи" и "Граждане" согласовали требования к правящей партии
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