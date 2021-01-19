Высокогорную Аджарию засыпало снегом - видео

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В горах Аджарии выпал большой снег. Населенные пункты в буквальном смысле слово завалило. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий
В высокогорном Кедском районе и других горных районах Аджарии с утра расчищают дороги. Сотрудники коммунальных служб убирают огромное количество снега, выпавшего за минувшие сутки. Из-за непогоды затруднено движение автотранспорта. По всей Грузии в эти дни наблюдается похолодание. Снег и дождь идут в разных регионах страны.