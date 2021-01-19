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Уличные музыканты провели концерт у дворца Орбелиани в центре Тбилиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (483)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210119/250653128/Ulichnye-muzykanty-proveli-kontsert-u-dvortsa-Orbeliani-v-tsentre-Tbilisi---video.html

Концерт уличных музыкантов во дворе дворца Орбелиани состоялся по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходило шоу

Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, где сейчас расположена резиденция президента Грузии, в XIX веке был местом сбора общественности. Там также собирались представители культурной сферы, проводились концерты и салонные встречи.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, нынешний концерт был проведен с целью популяризации молодых артистов. Возможно, такие мероприятия там станут традиционными.

Темы:
Видео-новости из Грузии (483)
Теги:
Дворец президента, музыка, Тбилиси


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