Уличные музыканты провели концерт у дворца Орбелиани в центре Тбилиси - видео

Концерт уличных музыкантов во дворе дворца Орбелиани состоялся по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходило шоу

Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, где сейчас расположена резиденция президента Грузии, в XIX веке был местом сбора общественности. Там также собирались представители культурной сферы, проводились концерты и салонные встречи.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, нынешний концерт был проведен с целью популяризации молодых артистов. Возможно, такие мероприятия там станут традиционными.