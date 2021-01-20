Задача - выжить : неимущих в Тбилиси спасают бесплатные столовые - видео

Тбилисские социальные столовые для малоимущих продолжают работать, но уже по новым правилам – только на вынос или с доставкой на дом. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Социальные столовые в Тбилиси функционируют уже больше десятка лет. Для людей, включенных в правительственную программу, ежедневно предусмотрен бесплатный обед.

К сожалению, для многих, кто находится за чертой бедности – это единственный прием пищи за день. Поэтому его делят на несколько порций.

В каждой такой столовой Тбилиси питается около двух тысяч социально необеспеченных людей, а всего в столице около двадцати пунктов выдачи бесплатных обедов.

Во время пандемии – еда только на вынос. А для представителей риск-группы из-за распространения COVID-19 организована доставка на дом, причем роль доставщиков выполняют сотрудники муниципальных служб.