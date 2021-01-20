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Задача - выжить: неимущих в Тбилиси спасают бесплатные столовые - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (484)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/14/250654896.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210120/250654963/Zadacha-vyzhit-neimuschikh-v-Tbilisi-spasayut-besplatnye-stolovye-video.html

Тбилисские социальные столовые для малоимущих продолжают работать, но уже по новым правилам – только на вынос или с доставкой на дом. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Социальные столовые в Тбилиси функционируют уже больше десятка лет. Для людей, включенных в правительственную программу, ежедневно предусмотрен бесплатный обед.

К сожалению, для многих, кто находится за чертой бедности – это единственный прием пищи за день. Поэтому его делят на несколько порций.

В каждой такой столовой Тбилиси питается около двух тысяч социально необеспеченных людей, а всего в столице около двадцати пунктов выдачи бесплатных обедов.

Во время пандемии – еда только на вынос. А для представителей риск-группы из-за распространения COVID-19 организована доставка на дом, причем роль доставщиков выполняют сотрудники муниципальных служб.

Темы:
Видео-новости из Грузии (484)
Теги:
социальные проблемы, Гуманитарная помощь, Бесплатные столовые, Грузия


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