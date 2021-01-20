ДТП на дорогах: в Аджарии борются с последствиями сильного снегопада - видео

В Аджарии выпал сильный снег не только в горах, но и во многих населенных пунктах на побережье Черного моря. Смотрите в видео Sputnik Грузия, к чему это привело

В районе города Кобулети на автотрассе после сильного снегопада произошли несколько крупных аварий.

Водителям в такую погоду следует быть максимально внимательными - ведь на дорогах может быть наледь и скользкие участки. Те, кто не имеет опыта вождения в снег, рискуют не справиться с управлением автомобилем.

Сотрудники муниципальных и районных служб посыпают дороги технической солью. Также идет работа по предотвращению аварий в системе коммунального обслуживания и по обеспечению бесперебойного функционирования жизненно важных объектов.